Политика
0

Трамп заявил, что страны НАТО просят его помочь в переговорах с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны — участницы НАТО обращаются к нему с просьбой помочь урегулировать разногласия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он рассказал в интервью Politico.

По словам Трампа, союзники по альянсу, когда у них возникают проблемы с Эрдоганом, просят его лично связаться с турецким лидером.

«Эрдоган — мой друг. Всякий раз, когда у них возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что они не смогут с ним разговаривать», — отметил президент.

Трамп добавил, что ему удавалось быстро решать вопросы вместе с Эрдоганом. Президент США подчеркнул, что турецкий лидер «сильно отличается от многих других», однако, по его мнению, у членов альянса не должно быть с ним сложностей.

Трамп назвал Эрдогана «крепким орешком» и своим другом
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган

Во время саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа Трамп назвал Эрдогана «крепким орешком», подчеркнув силу турецкой армии и успехи Эрдогана в «недавних конфликтах». Трамп отметил, что Эрдоган — его друг.

«И каждый раз, когда он мне был нужен, он был рядом. Поэтому я просто хочу поблагодарить президента Эрдогана», — добавил он.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган НАТО Альянс
