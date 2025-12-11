 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Прокуратура потребовала завести дело на вокалиста группы «Тараканы»

Прокуратура потребовала завести дело на вокалиста группы «Тараканы» Спирина
Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

В Москве прокуратура инициировала в отношении вокалиста панк-рок-группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (признан в России иностранным агентом) уголовное преследование по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Там уточнили, что поводом для обращения в следственные органы стали результаты проверки, проведенной Лефортовской межрайонной прокуратурой.

«Прокуратура установила, что признанный иностранным агентом Дмитрий Спирин был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП)», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в нарушение требований законодательства музыкант «продолжил распространение в одном из мессенджеров сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Глава Минюста предложил не сравнивать иноагентов с декабристами
Политика
Константин Чуйченко

Минюст России внес Спирина в реестр иноагентов в июне 2024 года. В ведомстве объяснили это тем, что музыкант критиковал военную операцию на Украине и распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и Вооруженных сил, а также выступал на площадках иноагентов и иностранных СМИ.

Музыкант заявил, что у него нет иностранного финансирования, и попытался обжаловать иноагентский статус в Замоскворецком суде Москвы; но тот отклонил иск.

В 2022 году Спирин распустил группу «Тараканы», основанную в 1991-м, после того как коллектив столкнулся с отменой концертов из-за политических высказываний фронтмена.

