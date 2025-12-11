 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
ФСБ раскрыла детали об осужденной за подготовку теракта в Воронеже

ФСБ: осужденную за подготовку теракта в Воронеже вербовали в мессенджере
Фото: РИА Новости

Осужденная на 19 лет колонии за подготовку теракта против российского офицера в Воронеже гражданка России Юлия Лемещенко, которая была завербована спецслужбами Украины и получила позывной «Луфи», готовила также диверсии и теракты в отношении объектов энергетики и транспорта в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-центр ФСБ, передает «РИА Новости».

В конце ноября московская прокуратура сообщила, что чемпионку Украины по пауэрлифтингу 42-летнюю Юлию Лемещенко суд в Москве приговорил к 19 годам колонии за подготовку покушения на российского офицера в Воронеже.

По версии ФСБ, Лемещенко была завербована осенью 2023 года, когда жила на Украине. Она заполнила анкету в телеграм-боте, после этого на нее вышли представители украинских спецслужб, женщине присвоили позывной «Луфи».

В августе 2024 года Лемещенко направили в Воронеж «с целью совершения диверсий и террористических актов в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации».

Суд назначил дату допроса фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В упомянутом городе женщина сама изготовила и сохранила самодельные взрывчатые вещества.

Ранее прокуратура сообщила, что Лемещенко прошла разведывательно-диверсионную подготовку на территории Киева и Киевской области весной 2024-го и в октябре того же года приехала в Воронеж. Там она сама изготовила взрывчатку, которую перевезла в Санкт-Петербург. Устройство установили близ линий электропередачи. Позднее Лемещенко дистанционно подорвала опоры объектов топливно-энергетического комплекса, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн руб.

В ноябре 2024 года, находясь в Воронеже, диверсантка получила задание собрать данные о российском военном и его месте жительства для совершения теракта. Для этого Лемещенко вновь изготовила не менее шести взрывных устройств, которые хранила у себя. Сотрудники ФСБ задержали ее в Воронеже в феврале 2025 года.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая госизмену, участие в террористической организации и подготовку теракта.

Софья Полковникова
Воронеж ФСБ теракт
