Чемпионку Украины осудили на 19 лет за подготовку теракта в Воронеже

Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже

Юлия Лемещенко (Фото: Юлия Лемещенко / VK)

Чемпионку Украины по пауэрлифтингу 42-летнюю Юлию Лемещенко суд в Москве приговорил к 19 года колонии за подготовку покушения на российского офицера в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Помимо 19-летнего лишения свободы в колонии общего режима, Лемещенко обязали выплатить 1 млн руб. штрафа. Ее признали виновной по восьми статьям:

государственная измена (ст. 275 Уголовного кодекса);

участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5);

прохождение обучения для осуществления диверсии (ст. 281.2);

прохождение обучения для осуществления теракта (ст. 205.3);

диверсия (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 281);

незаконное изготовление взрывчатки (ч. 3 ст. 223.1);

незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1);

подготовка к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205).

Лемещенко, будучи гражданкой России с 2014 года, постоянно проживала на Украине. Как установил суд, она начала сотрудничать с украинской разведкой и представителями «Легиона Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России).

Весной 2024 года Лемещенко прошла разведывательно-диверсионную подготовку на территории Киева и Киевской области, где научилась обращаться с взрывчаткой. В октябре того же года она приехала в Воронеж, где сама изготовила взрывчатку, которую перевезла в Санкт-Петербург. Устройство установили вблизи линий электропередачи. Позднее Лемещенко дистанционно подорвала опоры объектов топливно-энергетического комплекса, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн руб.

В ноябре 2024 года, находясь в Воронеже, она получила задание собрать данные о российском военном и его месте жительства для совершения теракта. Для этого она вновь изготовила не менее шести взрывных устройств, которые хранила у себя.

Деятельность Лемещенко пресекли сотрудники ФСБ. Ее задержали в Воронеже в феврале 2025 года. Одновременно с этим сотрудники ФСБ задержали еще трех женщин в Воронеже, Ростове-на-Дону и Севастополе.

Лемещенко в 2021 году заняла первое место на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.