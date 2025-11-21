 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже

Чемпионку Украины осудили на 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Юлия Лемещенко
Юлия Лемещенко (Фото: Юлия Лемещенко / VK)

Чемпионку Украины по пауэрлифтингу 42-летнюю Юлию Лемещенко суд в Москве приговорил к 19 года колонии за подготовку покушения на российского офицера в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Помимо 19-летнего лишения свободы в колонии общего режима, Лемещенко обязали выплатить 1 млн руб. штрафа. Ее признали виновной по восьми статьям:

  • государственная измена (ст. 275 Уголовного кодекса);
  • участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5);
  • прохождение обучения для осуществления диверсии (ст. 281.2);
  • прохождение обучения для осуществления теракта (ст. 205.3);
  • диверсия (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 281);
  • незаконное изготовление взрывчатки (ч. 3 ст. 223.1);
  • незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1);
  • подготовка к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205).

ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Лемещенко, будучи гражданкой России с 2014 года, постоянно проживала на Украине. Как установил суд, она начала сотрудничать с украинской разведкой и представителями «Легиона Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России).

Весной 2024 года Лемещенко прошла разведывательно-диверсионную подготовку на территории Киева и Киевской области, где научилась обращаться с взрывчаткой. В октябре того же года она приехала в Воронеж, где сама изготовила взрывчатку, которую перевезла в Санкт-Петербург. Устройство установили вблизи линий электропередачи. Позднее Лемещенко дистанционно подорвала опоры объектов топливно-энергетического комплекса, причинив ущерб на сумму более 2,2 млн руб.

В ноябре 2024 года, находясь в Воронеже, она получила задание собрать данные о российском военном и его месте жительства для совершения теракта. Для этого она вновь изготовила не менее шести взрывных устройств, которые хранила у себя.

В Краснокамске юношу подозревают в попытке теракта на подстанции
Политика
Фото:СУ СК России по Пермскому краю

Деятельность Лемещенко пресекли сотрудники ФСБ. Ее задержали в Воронеже в феврале 2025 года. Одновременно с этим сотрудники ФСБ задержали еще трех женщин в Воронеже, Ростове-на-Дону и Севастополе.

Лемещенко в 2021 году заняла первое место на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
теракт госизмена суд
Материалы по теме
Военный суд назначил 25 лет подорвавшему машину офицера в Москве
Общество
ФСБ задержала пытавшегося отравить офицера Минобороны пивом с ядом. Видео
Политика
Офицера Минобороны собирались убить с помощью заминированного велосипеда
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:44 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:44
Что такое технологический сбор и зачем он нужен России База знаний, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки Политика, 19:52
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC Спорт, 19:51
Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский заявил, что план США нужно доработать Политика, 19:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 19:34
Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак» Спорт, 19:32
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса Политика, 19:32
Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед Спорт, 19:28
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже Общество, 19:21
ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов Общество, 19:08