В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

Фото: Андрей Титов / Global Look Press

В аэропорту Казани ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводили в московских Внуково и Домодедово. Позднее ограничения во Внуково были сняты.

За ночь, с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря, над регионами России перехвачено и сбито 287 беспилотников, заявило Минобороны. На фоне атак ограничения вводились в десяти аэропортах в России.