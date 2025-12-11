 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Титов / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Global Look Press

В аэропорту Казани ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводили в московских Внуково и Домодедово. Позднее ограничения во Внуково были сняты.

Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов
Политика
Фото:Минобороны России

За ночь, с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря, над регионами России перехвачено и сбито 287 беспилотников, заявило Минобороны. На фоне атак ограничения вводились в десяти аэропортах в России.

Теги
Казань аэропорты ограничения
