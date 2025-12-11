 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
О первых трех дронах мэр Сергей Собянин написал в 10:19, через 20 минут он сообщил, что сбито еще три. Ночью над столичным регионом было перехвачено более 30 беспилотников
Фото: Минобороны России

Расчеты ПВО сбили шесть БПЛА, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

О первых трех дронах Собянин написал в 10:19, через 20 минут он заявил, что сбито еще три.

Ранее для безопасности полетов ввели ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово.

Ночью военные сбили более 30 беспилотников, заявлял Собянин.

Военные отразили одну из крупнейших атак дронов за последние месяцы
Политика
Фото:Минобороны России

За ночь, с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря, над регионами России перехвачено и сбито 287 беспилотников, заявило Минобороны. Из них 40 было уничтожено над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на столицу.

Ночью все четыре аэропорта столичного региона — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — приостанавливали полеты. Ограничения были сняты утром.

Последняя крупная атака беспилотников на Московский регион была зафиксирована в ночь на 27 октября. Тогда было перехвачено 40 дронов, 34 из них на подлете к Москве.

Елена Чернышова
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
