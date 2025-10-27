 Перейти к основному контенту
Пенсии в 2025 году⁠,
0

Экономист назвал средний размер социальной пенсии в России

Доцент Гиринский: средняя социальная пенсия в России составляет около ₽15,5 тыс.
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Средний размер социальной пенсии в России на сегодняшний день составляет около 15,5 тыс. руб., сообщил «РИА Новости» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«На сегодняшний день средняя величина [социальной пенсии] колеблется в пределах 15,5 тыс. руб., а ее вариации возможны с учетом региональных доплат», — отметил экономист.

Гиринский пояснил, что социальная пенсия предоставляется россиянам, не наработавшим достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов или тем, кто не был официально трудоустроен. Доцент уточнил, что социальная пенсия, как правило, меньше страховой и предоставляется позже по возрасту.

Средняя пенсия по старости в России превысит 27 тыс. руб. в 2026 году
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По закону социальная пенсия назначается также по инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны.

В середине октября группа депутатов во главе с руководителем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым подготовила законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий.

Депутаты предложили увеличить выплаты с 5034 до 10 068 руб. для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — с 12 082 до 24 164 руб., для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и сирот — с 10 068 до 20 137 руб., а для инвалидов III группы — с 4279 до 8558 руб.

