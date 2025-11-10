Соцфонд раскрыл средний размер социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 октября составил 15,514 руб., следует из данных Социального фонда России, опубликованных на сайте ведомства.

Новый показатель на 2 002 руб. превысил среднюю цифру пособия на начало года, когда пенсия составила 13 512 руб. Согласно данным Соцфонда, работающие пенсионеры в среднем получают 11,7 тыс. руб, а неработающие — 15,8 тыс. руб.

В конце октября доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский пояснил, что на социальную пенсию могут претендовать россияне, которые не наработали достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов или те, кто не был официально трудоустроен. Доцент уточнил, что выплата, как правило, меньше страховой и предоставляется позже по возрасту.

По закону социальная пенсия назначается также по инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны.

По данным на сентябрь, самые большие пенсии в России в 2025 году выплачивают в Чукотском автономном округе — в среднем 38 173 руб. в месяц, наименьшие выплаты отмечены в Дагестане (17 053 руб.)