 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Пенсии в 2025 году⁠,
0

Соцфонд раскрыл средний размер социальной пенсии в России

Сюжет
Пенсии в 2025 году

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 октября составил 15,514 руб., следует из данных Социального фонда России, опубликованных на сайте ведомства.

Новый показатель на 2 002 руб. превысил среднюю цифру пособия на начало года, когда пенсия составила 13 512 руб. Согласно данным Соцфонда, работающие пенсионеры в среднем получают 11,7 тыс. руб, а неработающие — 15,8 тыс. руб.

В России уменьшилось количество пенсионеров
Общество

В конце октября доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский пояснил, что на социальную пенсию могут претендовать россияне, которые не наработали достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов или те, кто не был официально трудоустроен. Доцент уточнил, что выплата, как правило, меньше страховой и предоставляется позже по возрасту.

По закону социальная пенсия назначается также по инвалидности, в случае потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны.

По данным на сентябрь, самые большие пенсии в России в 2025 году выплачивают в Чукотском автономном округе — в среднем 38 173 руб. в месяц, наименьшие выплаты отмечены в Дагестане (17 053 руб.)

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Пенсия Россия социальные выплаты Социальный фонд России

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В России уменьшилось количество пенсионеров
Общество
Стал известен средний размер пенсий по старости в России
Общество
В Госдуме рассказали, как будут выплачиваться январские пенсии в декабре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Соцфонд раскрыл средний размер социальной пенсии в России Общество, 09:55
Болельщики освистали Трампа во время посещения матча NFL Спорт, 09:50
Зеленский назвал необходимое Украине число комплексов Patriot Политика, 09:41
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Безэкипажный катер ВСУ взорвался у берегов Туапсе Политика, 09:32
Как CEO доказать свою добросовестность при банкротстве компанииПодписка на РБК, 09:24
Новое исследование опровергло слова Трампа о связи парацетамола и аутизма Политика, 09:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Экс-президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР Политика, 09:24
Около Туапсе уничтожили четыре морских дрона Политика, 09:07
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
50 оттенков CEO. Почему менеджеры в России любят наказывать сотрудников Образование, 08:58
Ловушка легкого старта: почему бизнесу на маркетплейсах нужна стратегияПодписка на РБК, 08:56
В Татарстане пять человек пострадали во время приготовления плова Общество, 08:52
В США за день задержали более 10 тыс. авиарейсов на фоне шатдауна Политика, 08:46