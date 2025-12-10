Джонни Депп заявил о планах снять первую экранизацию русского романа

Джонни Депп (Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

Джонни Депп готовится продюсировать и, возможно, сыграть главную роль в первой англоязычной киноадаптации знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Проект был анонсирован на кинофестивале «Красное море» в Саудовской Аравии. Съемки должны начаться в конце 2026 года. Об этом сообщает Variety.

Фильм будет производиться собственной компанией Деппа IN.2 Film совместно с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло, которые работали с актером над его предыдущими картинами «Жанна дю Барри» и «Моди». Режиссер на проект пока не назначен. Продюсеры заявили, что обладают эксклюзивными правами на экранизацию, что подтверждается их судебным спором с продакшеном Luminosity Pictures по поводу недавней успешной русскоязычной версии фильма, которая не вышла в США и Великобритании.

Роман Булгакова, написанный в СССР в 1930-х годах и опубликованный посмертно, считается одним из величайших произведений мировой литературы XX века. Несмотря на интерес таких режиссеров, как Роман Полански и Баз Лурманн, его полноценная англоязычная экранизация так и не была снята.

Сюжет картины будет строиться на трех переплетающихся линиях: визит дьявола (Воланда) и его свиты в Москву 1930-х годов, история Понтия Пилата в древнем Иерусалиме и трагическая любовь Мастера и Маргариты. Продюсеры описывают будущий фильм как «фантастическую, сатирическую историю о любви, художественной свободе и вечной битве добра со злом», отмечая вневременную актуальность романа.