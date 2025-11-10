 Перейти к основному контенту
Общество
0

Вышел трейлер фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина

В Кремле называли «вполне закономерным» интерес к фильму, объясняя его влиянием президента на «мировые дела». Мировая премьера фильма запланирована на 21 января 2026 года

Студия Gaumont опубликовала международный трейлер фильма «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin) французского режиссера Оливье Ассайаса.

Мировая премьера запланирована на 21 января 2026 года. Фильм снят по мотивам одноименного романа итало-швейцарского писателя Джулиано да Эмполи, вышедшего в 2022 году. Книга получила Большую премию Французской академии за роман.

Сюжет повествует о политтехнологе Вадиме Баранове (его прототипом стал бывший помощник президента и бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков), который начал работать с Владимиром Путиным в 1990-х годах в начале его политической карьеры. Роль Баранова исполнил Пол Дано, Путина — Джуд Лоу. Режиссером выступил Оливье Ассайас, известный по фильмам «Париж, я люблю тебя» (2006) и «Афера в Майями» (2019). Съемки начались в марте 2025 года в Риге.

«Сначала художник, затем продюсер реалити-шоу, он становится пиарщиком восходящего агента КГБ Владимира Путина. Находясь в самом сердце власти, Баранов формирует новую Россию, стирая границы между правдой и ложью, верой и манипуляцией. Только притягательная Ксения находится вне его контроля, уводя его от этой опасной игры. Спустя годы, погрузившись в молчание и окутанный тайной, Баранов наконец раскрывается, раскрывая темные тайны режима, который он помог построить», — сказано в аннотации к фильму.

Премьера фильма состоялась в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля 31 августа. В Кремле в том же месяце отметили, что фильм пока не посмотрели. «Путин один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре. Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому и интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен», — считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что президент «про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит».

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Владислав Сурков Джуд Лоу трейлер
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

