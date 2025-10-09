В Израиле заявили о приближении конца войны с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что военные действия против группировки ХАМАС близки к завершению — спустя два года и два дня с ее начала 7 октября 2023 года.

«Все наши заложники возвращаются к своим близким, а ХАМАС вынужден согласиться с планом Трампа и подписать сделку, по которой он лишается реальной власти в Газе», — написал Гендельман в своем телеграм-канале. По его словам, это стало возможно благодаря военным, гражданам, которые «верили в спасение», а также тем, кто «принимал решения и нес за них ответственность».

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли массированные удары по территории Израиля, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи», и военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа.

В конце сентября 2025 года президент США Дональд Трамп представил план по прекращению войны Израиля и ХАМАС. Боевики должны освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и вернуть тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

Непрямые переговоры с участием посредников начались 6 октября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Стороны обменялись списками заключенных и заложников, освобождения которых они добиваются.

Как пишет Reuters, договор о прекращении огня планируется подписать в полдень по московскому времени 9 октября.