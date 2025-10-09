 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

В Израиле заявили о приближении конца войны с ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что военные действия против группировки ХАМАС близки к завершению — спустя два года и два дня с ее начала 7 октября 2023 года.

«Все наши заложники возвращаются к своим близким, а ХАМАС вынужден согласиться с планом Трампа и подписать сделку, по которой он лишается реальной власти в Газе», — написал Гендельман в своем телеграм-канале. По его словам, это стало возможно благодаря военным, гражданам, которые «верили в спасение», а также тем, кто «принимал решения и нес за них ответственность».

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли массированные удары по территории Израиля, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи», и военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа.

В конце сентября 2025 года президент США Дональд Трамп представил план по прекращению войны Израиля и ХАМАС. Боевики должны освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и вернуть тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

Стали известны детали сделки Израиля и ХАМАС
Политика
Фото:Salah Malkawi / Getty Images

Непрямые переговоры с участием посредников начались 6 октября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Стороны обменялись списками заключенных и заложников, освобождения которых они добиваются.

Как пишет Reuters, договор о прекращении огня планируется подписать в полдень по московскому времени 9 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
ХАМАС Израиль Дональд Трамп заложники сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
ХАМАС призвал посредников заставить Израиль выполнить условия сделки
Политика
Нетаньяху соберет правительство для подписания соглашения с ХАМАС
Политика
Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы мирного плана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 12:48
Специальный налоговый режим для самозанятых сохранят до 2028 года Общество, 12:47
Путин заявил о миллионе работающих в России граждан Таджикистана Политика, 12:44
EUоbserver узнал, что Венгрия перестала защищать импорт российского газа Политика, 12:37
Почему вебинары стали главным инструментом лидогенерацииПодписка на РБК, 12:33
Минобороны сообщило об ударах по хранилищам горючего ВСУ Политика, 12:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Как правильно выбрать обогреватель для дома Недвижимость, 12:25
Мосбиржа назвала дату запуска индекса на Ethereum и его параметры Инвестиции, 12:19
Александра Збруева госпитализировали Общество, 12:17
Полимеры на платформе: как развивается онлайн-торговля в b2b Отрасли, 12:17
Корейская сторона опровергла данные об отказах россиянам во въезде Политика, 12:16