Политика⁠,
0

МИД Литвы вручил ноту белорусскому дипломату из-за застрявших грузовиков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство иностранных дел Литвы вручило временному поверенному в делах Белоруссии ноту протеста, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Поводом стали, по оценке Вильнюса, «продолжающиеся гибридные атаки с территории Белоруссии и принудительное изъятие имущества граждан и компаний ЕС».

Литовские грузовики скопились на территории Белоруссии после закрытия Литвой границы с республикой из-за участившихся случаев контрабанды сигарет с применением воздушных шаров.

В МИД Литвы отметили, что Белоруссия не воспользовалась возможностью обсудить технические вопросы, несмотря на ранее озвученные инициативы вести диалог публично и по дипломатическим каналам. Литва, в свою очередь, была готова к такому обсуждению 4 декабря на заседании совета министров ОБСЕ в Вене, где Финляндия предложила посредничество.

По данным ведомства, Минск отклонил приглашение, заявив о несоответствии уровня встречи.

Лукашенко заявил, что Литва нагнетает проблему с метеозондами
Политика
Александр Лукашенко

По данным Таможенного комитета Белоруссии, фуры размещают на специально выделенных стоянках: в пункте «Берестовица» находятся около 350 машин, в «Беняконях» — 160, в «Котловке» — 220, на «Каменном Логе» — еще 70. На стоянках размещено порядка 800 автомобилей, всего на территории республики находятся около 1,1 тыс. литовских фур. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность конфискации застрявших на территории республики фур. Он отметил, что Минск границу не закрывал.

Литва закрыла границу с Белоруссией 29 октября 2025 года, сославшись на участившиеся случаи контрабанды сигарет с применением воздушных шаров. В ответ Минск ввел ограничения на въезд литовских грузовых автомобилей, установив срок действия мер до конца 2027 года. По словам Лукашенко, вина Белоруссии в инцидентах с воздушными шарами не доказана.

