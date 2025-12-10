Суд в Болгарии отказал в экстрадиции россиянина в Ливан по делу о взрыве

Игорь Гречушкин (Фото: из личного архива)

Софийский городской суд отказал в экстрадиции в Ливан россиянина Игоря Гречушкина, который является подозреваемым по делу о взрыве, в результате которого 4 августа 2020 года в Бейруте погибли более 200 человек, сообщает болгарское издание Darik News.

Суд отметил, что мужчину подозревают в совершении преступления на территории Ливана, в результате которого порт Бейрута был почти разрушен и погибло большое количество людей. Прокурор по делу указал, что взрыв привел к гибели более 200 человек, ранению более 6000 и разрушению свыше 6000 зданий. Прокуратура отказалась считать дело политическим.

Однако суд решил, что Ливан не предоставил достаточных доказательств того, что в отношении Гречушкина не будет применена смертная казнь. Со стороны Ливана было подано несколько ходатайств.

Гречушкин был задержан 5 сентября в столичном аэропорту, когда прилетел рейсом из Кипра. Его разыскивали по «красному уведомлению» Интерпола по запросу ливанских судебных властей на основании ордера на арест от 29 сентября 2020 года.

Гречушкин был арестован почти через пять лет после того, как ливанский судья по линии Интерпола выдал два ордера на арест — его, а также капитана судна Бориса Прокошева, также гражданина России.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Несколько районов города были полностью опустошены, ущерб был оценен в миллиарды долларов. Высший совет по обороне Ливана впоследствии установил, что при сварочных работах в Бейруте взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Власти Ливана пришли к выводу, что сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия на складе, где хранилась конфискованная аммиачная селитра, чтобы ее никто не украл. Во время сварочных работ вещество взорвалось.

Гречушкин фигурирует в деле о взрыве в порту Бейрута как владелец грузового судна Rhosus, которое в 2013–2014 годах доставило в ливанский порт партию аммиачной селитры (нитрата аммония), впоследствии конфискованную и много лет хранившуюся на складе, где и произошел взрыв 4 августа 2020 года. Груз с Rhosus считается ключевым источником того самого нитрата аммония, возгорание и детонация которого привели к катастрофе.

Гречушкина как собственник судна и компании‑оператора подозревают не в непосредственной организации взрыва, а в возможной халатности и нарушениях, связанных с транспортировкой и последующей судьбой груза. Ему вменяются эпизоды ввоза взрывчатых веществ в Ливан, террористического акта, повлекшего гибель большого числа людей, и действий, связанных с выводом из строя судовых систем, из‑за чего Rhosus был фактически брошен в порту. На этом основании Ливан добивается его экстрадиции.