Военная операция на Украине⁠,
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Херсонской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Мирный житель погиб в городе Алешки Херсонской области в результате атак беспилотниками ВСУ. Также под удар попал жилой сектор в Новой Каховке, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По предварительным данным, ВСУ сбросили мину с беспилотного летательного аппарата, в результате погиб мужчина. Кроме того, в Новой Каховке во время обстрела жилого сектора был поврежден жилой дом. От осколков снарядов также поврежден легковой автомобиль в Великих Копанях.

Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

«Боевики нанесли удары по Днепрянам, Каховке, Корсунке, Новой Маячке, Подстепному, Пролетарке, Рыбальче и Таврийскому», — написал Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 65 украинских дронов. Больше всего, 16 беспилотников, сбили над Черным морем. По 14 дронов уничтожили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской областью, девять — над Азовским морем и один — над Брянской областью.

Позже военные перехватили еще 11 БПЛА над Рязанской и Тамбовской областями. Их сбили в период от 6:00 до 9:00 по мск.

