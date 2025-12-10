После обрушения двух зданий в марокканском Фесе погибли 22 человека

Video

В Марокко в результате обрушения двух зданий в городе Фесе погибли 22 человека, сообщает местный портал Hespress со ссылкой на официальный источник. Также информацию о погибших подтвердили Hibapress местные власти.

Инцидент произошел утром в среду, 10 декабря, в 9:00 по местному времени (11:00 мск) в районе Бенсуда. По данным Le 360, обрушились два соседних четырехэтажных здания, в которых проживали восемь семей.

Поисково-спасательные операции на месте обрушения продолжаются, специалисты ведут расчистку завалов. Жителей близлежащих домов в целях безопасности эвакуировали. Причина обрушения домов на данный момент неизвестна.

Изначально из-под завалов извлекли 19 погибших и 16 раненых, позже число жертв возросло до 22. Пострадавших госпитализировали.

В октябре обрушился угол многоэтажного здания в Нью-Йорке. Как сообщил CBS News, причиной обрушения стал взрыв в котельной. Информации о пострадавших не было.

По данным правоохранительных органов, обрушение произошло по адресу Александер-авеню, 207, в Бронксе. По этому адресу находится Управление жилищного строительства Нью-Йорка.