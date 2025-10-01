В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом

Обрушение произошло в 15:13 мск в Бронксе. Причина инцидента пока неизвестна. Пожарный департамент Нью-Йорка уведомил, что поступило сообщение о взрыве газа и обрушении части шахты мусоросжигательной установки в здании

Многоэтажное здание частично обрушилось в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба пожарного департамента города (NYFD) на своей странице в соцсети X. На кадрах с места происшествия видно, что обрушился угол здания.

«Полиция Нью-Йорка реагирует на частичное обрушение здания по адресу: Александер-авеню, 207, в Бронксе», — говорится в сообщении.

На странице в X официальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях Нью-Йорка (NYCEM) говорится, что в связи с обрушением ожидаются задержки движения транспорта. Дежурные спасатели работают около Александр-авеню и Восточной 135-й улицы в жилых кварталах Бронкса — одного из пяти боро Нью-Йорка к северу от Манхэттена. Местных жителей попросили избегать этого района.

На официальном сайте NYCEM сказано, что на месте обрушения работают сотрудники экстренных служб. «Ожидайте наличия обломков, дыма, пыли, машин скорой помощи и движения транспорта в этом районе», — уточняет служба.

Как пишет Би-би-си, речь идет о жилом 17-этажном комплексе Mitchel Houses. Это один из 2,4 тыс. государственных жилых домов по всему Нью-Йорку. Обрушение произошло в 8:13 по местному времени (15:13 мск). Сообщения о пострадавших не поступали. Пока неясно, что стало причиной катастрофы.

СBC News отмечает, что обрушилось 20-этажное здание. Агентство FDNY сначала сообщило, что отреагировало на сообщение о возможном взрыве газа и о том, что, скорее всего, обрушилась шахта мусоросжигательной установки в здании, уточняет телеканал.

В декабре 2023 года в Бронксе произошел похожий случай. Также частично обрушился жилой дом. После обрушения людей из здания эвакуировали. Информация о пострадавших или погибших тогда не поступала. Пожарные вместе с сотрудниками кинологического отряда работали на месте происшествия и разбирали завалы.