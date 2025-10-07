 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В центре Мадрида обрушилось здание

Фото: Juan Medina / Reuters
Фото: Juan Medina / Reuters

Примерно восемь человек пострадали или пропали без вести в результате частичного обрушения строящегося здания в центре Мадрида, сообщает La Verdad.

В центре Мадрида обрушилось здание
Video

El Confidencial пишет, что, по данным службы экстренной помощи, пострадали по меньшей мере трое человек, хотя в правительстве Мадрида сообщили, что число пострадавших может достигать примерно десяти человек.

По данным El Pais, четверо пропали без вести.

В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом
Общество

Рабочие, которые работали в здании, рассказали полицейским, что среди четырех пропавших находится архитектор проекта, которой около 30 лет. По словам рабочих, в момент обрушения она находилась в туалете на первом этаже, где располагались офисы.

Шестиэтажное здание, расположенное недалеко от площади Пуэрта-дель-Соль и Королевского театра, в самом центре Мадрида, обрушилось днем 7 октября, сообщает El Pais. В здании вели ремонтные работы под строительство отеля.

Причина обрушения на момент публикации неизвестна, полицейские в Мадриде начали расследование.

Софья Полковникова
Мадрид пострадавшие обрушение
