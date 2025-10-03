Москалькова сообщила об удержании Украиной 13 жителей Курской области

Украина до сих пор удерживает 13 жителей Курской области, Россия будет добиваться возвращения каждого, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

«Это наши люди, наша боль и ответственность. Будем добиваться возвращения каждого», — говорится в сообщении.

Ранее 2 октября на границе Белоруссии и Украины России были возвращены 10 жителей Суджанского района Курской области, а также 10 российских граждан, удерживавшихся в специализированных учреждениях на территории Украины.

По словам курского губернатора Александра Хинштейна, среди возвращенных жителей области — семь мужчин и три женщины, они уже направляются домой. Одному мужчине потребовалась госпитализация в связи с полученным ранее ранением, добавил Хинштейн.

О возвращении в Россию 20 гражданских лиц ранее сообщило Минобороны. Как рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия также передала украинской стороне 20 гражданских.

Обмен проходил в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле. Также Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле «185 на 185».

В августе Россия и Украина обменялись пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, России передали восемь граждан, которые с февраля 2025 года удерживались на территории города Сумы.