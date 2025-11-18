Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных украинских граждан

Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской стороне с просьбой забрать граждан Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий и сейчас находятся в Курске. Об этом сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена, несколько украинских граждан, спасенных российскими военнослужащими, хотят вернуться на родину. Москалькова отметила, что уже уведомила украинскую сторону об этой ситуации и ожидает ответа.

В октябре уполномоченный по правам человека сообщила о проблеме с возвращением российских граждан на родину. В своем телеграм-канале она заявила, что Украина продолжает удерживать 13 жителей Курской области.

«Это наши люди, наша боль и ответственность. Будем добиваться возвращения каждого», — подчеркнула омбудсмен.