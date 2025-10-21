Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта. Документ опубликован на сайте Думы.

Согласно пояснительной записке, поправки вносятся в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…». Документ, внесенный законодательной думой Хабаровского края, дополняет перечень мест, где розничная торговля такой продукцией будет запрещена, остановочными пунктами городского и пригородного транспорта.

Инициатива направлена на снижение доступности табачных и никотинсодержащих изделий, особенно для молодежи, а также на уменьшение риска пассивного курения в местах массового скопления людей. Вступление закона в силу в случае принятия предлагается установить с 1 марта 2026 года.

В январе в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи вейпов, кальянов и другой никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых павильонах.

Авторы инициативы отметили, что такие павильоны часто располагаются в местах с высокой проходимостью, включая остановки общественного транспорта, что повышает доступность никотиновой продукции и способствует росту числа курильщиков, особенно среди молодежи. Законопроект отклонили в июне.