Общество
0

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Количество погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге возросло до 146 человек, еще 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета South China Morning Post.

С начала суток спасатели обнаружили тела еще 18 погибших, рассказал офицер полиции Гонконга Карен Цанг Шук-инь. «Мы ожидаем, что их будет еще больше», — предупредил он.

По словам офицера полиции Чэн Ка-чун, который возглавляет отдел по идентификации погибших, спасатели находят тела не только внутри квартир, но и на лестницах многоэтажных зданий, в коридорах и даже на крышах. Он отметил, что поиски затруднены из-за проблем с освещением.

Пожар начался в среду, 26 ноября, в одном из высотных зданий комплекса, в котором проживали около 4,8 тыс. человек. Вскоре огонь охватил семь из восьми башен, полностью потушить его удалось только 28 ноября.

Окончательная причина пожара пока не установлена. Полицейские задержали двух директоров и инженера строительной компании за «грубую халатность». По данным полиции, быстрому распространению огня могли способствовать некачественные материалы и обнаруженные на объекте пенополистирольные плиты, блокирующие окна.

Число жертв пожара в Гонконге возросло до 128 человек
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Позже всех троих задержанных отпустили под залог, однако они были практически сразу же арестованы вновь независимой комиссией по борьбе с коррупцией, передает CBS. Ведомство также ранее арестовала семерых мужчин и одну женщину, связанных со строительным проектом.

Теги
Софья Полковникова
Гонконг пожар погибшие
