Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Американский миллиардер Илон Маск назвал Европу «Четвертым рейхом». Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск сделал репост записи, в которой такое мнение выразила пользовательница. В своем репосте миллиардер написал: «В значительной степени».

Перед этим Маск заявил, что необходимо упразднить Евросоюз, чтобы его члены вернули себе полный суверенитет. По его словам, это необходимо, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». Также Маск заявил, что «бюрократия ЕС медленно душит Европу».

Маск неоднократно выступал с критикой деятельности Евросоюза и обращался к европейским странам с предложением покинуть его. Новый виток конфликта произошел из-за решения Еврокомиссии оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Власти Евросоюза заключили, что X некорректно организовала функционал «синей галочки», традиционно используемой для верификации официальных аккаунтов. Пользователи соцсети могут приобрести этот символ, что способно ввести остальных в заблуждение. Более того, сервис не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования, считает Брюссель.