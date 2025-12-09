Испанский суд приостановил дело об убийстве российского перебежчика

Максим Кузьминов (Фото: Владислав Мусиенко / AP / ТАСС)

Суд в Испании приостановил дело о гибели российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину. Об этом сообщает пресс-служба судебной власти страны.

Судья, рассматривающий дело, указал в постановлении, что следствие не смогло установить личности исполнителя или организатора убийства. Документ был подписан в сентябре 2025 года.

«Нет достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности какого-либо конкретного лица в качестве исполнителя, соучастника или пособника после свершения событий, которые послужили поводом для настоящего дела», — говорится в постановлении.

Как пишет газета El Pais со ссылкой на близкие к делу источники, отсутствие прогресса в расследовании следователи связывают с отказом российских властей от сотрудничества.

Максима Кузьминова убили 13 февраля 2024 года в испанском городе Вильяхойоса на парковке дома, где он жил. В него несколько раз выстрелили, после чего двое человек переехали его тело на автомобиле и скрылись.

В Испанию Кузьминов перебрался из Украины по поддельному украинскому паспорту. На Украине российский летчик оказался после угона вертолета Ми-8. В начале сентября 2023 года представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (38,6 млн руб.). Вместе с Кузьминовым на борту находились второй пилот и бортовой техник, которых он убил. ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене.