Испанский суд приостановил дело об убийстве российского перебежчика
Суд в Испании приостановил дело о гибели российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину. Об этом сообщает пресс-служба судебной власти страны.
Судья, рассматривающий дело, указал в постановлении, что следствие не смогло установить личности исполнителя или организатора убийства. Документ был подписан в сентябре 2025 года.
«Нет достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности какого-либо конкретного лица в качестве исполнителя, соучастника или пособника после свершения событий, которые послужили поводом для настоящего дела», — говорится в постановлении.
Как пишет газета El Pais со ссылкой на близкие к делу источники, отсутствие прогресса в расследовании следователи связывают с отказом российских властей от сотрудничества.
Максима Кузьминова убили 13 февраля 2024 года в испанском городе Вильяхойоса на парковке дома, где он жил. В него несколько раз выстрелили, после чего двое человек переехали его тело на автомобиле и скрылись.
В Испанию Кузьминов перебрался из Украины по поддельному украинскому паспорту. На Украине российский летчик оказался после угона вертолета Ми-8. В начале сентября 2023 года представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (38,6 млн руб.). Вместе с Кузьминовым на борту находились второй пилот и бортовой техник, которых он убил. ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили