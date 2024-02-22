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Военная операция на Украине ,  
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El Periodico показала поддельные документы угнавшего Ми-8 Кузьминова

Испанская El Periodico показала поддельные документы убитого летчика Кузьминова
Сюжет
Военная операция на Украине
В опубликованной El Periodico фотографии украинского паспорта Кузьминова его имя изменено на Игоря Шевченко, родившегося в Донецке в 1990-м. По данным газеты, испанские спецслужбы сейчас выясняют, предоставил ли ему документы Киев
Фото: El Periodico
Фото: El Periodico

Испанская El Periodico показала поддельные документы летчика Максима Кузьминова, по которым тот проживал в Испании. В украинском паспорте (серия GG № 843153), предположительно предоставленном украинскими властями, его имя было изменено на Игоря Шевченко, родившегося в Донецке в 1990 году.

Как отмечает газета, по подлинному документу, но с вымышленной личностью, он въехал в Испанию в октябре прошлого года. По данным El Periodico, в настоящее время испанские спецслужбы выясняют, предоставил ли ему документы Киев и кто в Испании знал об этом.

Один из источников газеты также рассказал, что в Кузьминова стреляли восемь раз, но попали всего шесть. Это, по его мнению, может свидетельствовать о том, что российские спецслужбы не причастны к убийству ввиду его непрофессионализма.

Сообщения о смерти Кузьминова начали появляться в испанских СМИ 19 февраля. Как писала Il Corrispondente, пилота-перебежчика убили еще 13 февраля, однако найденные при нем документы принадлежали 33-летнему украинцу (сам Кузьминов имеет российское гражданство и ему 28 лет), из-за чего его личность долго не могли установить.

Позже гибель Кузьминова подтвердило главное управление разведки Минобороны Украины. Полиция Испании начала проверку по делу об убийстве.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа, сообщал телеграм-канал Baza, однако о произошедшем стало известно только в начале сентября. Тогда представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (48,7 млн руб.). Также он рассказал, что на борту Ми-8 с ним были два члена экипажа, которые выбежали из вертолета. Глава ГУР Кирилл Буданов позднее заявил, что члены экипажа «были уничтожены».

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The Wall Street Journal со ссылкой на соседей пилота писала, что тот проживал в испанском городе Вильяхойоса с декабря 2023 года. По словам собеседника издания, Кузьминова нашли мертвым на парковке рядом с домом, где он проживал. Свидетель, который опознал пилота, рассказал, что в него выстрелили пять раз, одна пуля попала в сердце.

El País со ссылкой на источники сообщала, что в причастности к убийству Кузьминова испанские спецслужбы подозревают Россию, однако найти доказательства этому очень сложно. Источники газеты также полагают, что само преступление могли совершить наемные убийцы, прибывшие из-за пределов королевства и к настоящему моменту покинувшие его.

Москва свою причастность к убийству не подтверждала. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя смерть перебежчика, заявил: «Собаке — собачья смерть». Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что Кузьминов стал «моральным трупом» в тот момент, когда планировал свое преступление.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вертолет Ми-8 пилот Испания Максим Кузьминов
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