ТАСС узнал новые детали судебного спора вокруг квартиры Долиной
Перед продажей квартиры в центре Москвы за 112 млн руб. певица Лариса Долина получила от покупательницы аванс в размере 1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В них указано, что покупательница Полина Лурье нашла объявление о продаже этой квартиры онлайн. После просмотра Лурье отдала Долиной аванс и получила расписку.
Через некоторое время стороны уже заключили договор купли-продажи недвижимости, Долина получила оставшуюся сумму. Переход права собственности зарегистрирован в ЕГРН, подтверждено в материалах.
«Цена квартиры составила 112 млн руб. и была полностью выплачена Лурье. Вместе с тем в нарушение условий договора купли-продажи квартира не была передана продавцом, а ответчики не сняты с регистрационного учета», — следует из документов.
Как пишет телеграм-канал «112», Лурье выходила на сделку при помощи риелтора Дениса Бурова, он ранее сообщил потенциальной покупательнице, что недвижимость принадлежит «медийному лицу». Канал также писал о том, что Долина получила аванс перед продажей жилья.
Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, выдав себя за сотрудников спецслужб, убедили артистку продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Покупательницей оказалась Лурье, но она так и не смогла попасть в купленную квартиру: Долина, по ее словам, под влиянием мошенников была уверена, что сделка будет фиктивной. Обе стороны подали в суд.
Элитная недвижимость была продана еще летом прошлого года, в марте суд признал сделку недействительной. Квартира была возвращена певице, а встречный иск Лурье о выселении был отклонен. Кассационный суд подтвердил это решение, после чего покупательница обратилась в Верховный суд, он рассмотрит материалы 16 декабря.
5 декабря Долина в эфире «Первого канала» впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники, и пообещала вернуть все средства Лурье, которая «также является пострадавшей». Та, в свою очередь, намерена добиваться в Верховном суде признания сделки законной.
