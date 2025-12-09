 Перейти к основному контенту
Политика
0

Зампреда «Яблока» Шлосберга внесли в перечень террористов

Зампреда «Яблока» Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов
Лев Шлосберг
Лев Шлосберг (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (включен Минюстом в реестр иноагентов) внесли в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности. Соответствующая запись под номером 18598 появилась в реестре Росфинмониторинга.

«Шлосберг Лев Маркович, 30.07.1963 г.р., г. Псков Псковской области», — говорится в перечне.

Льва Шлосберга отправили в СИЗО по делу о военных фейках
Политика
Лев Шлосберг

В начале декабря в отношении Шлосберга возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 Уголовного кодекса). 5 декабря политика отправили в СИЗО.

Это уже третье по счету дело в отношении Шлосберга. В октябре 2024 года он стал фигурантом дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1), ему назначили 420 часов обязательных работ. В июне 2025-го политика обвинили в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3).

Шлосберг не признал свою вину ни по одному из трех дел.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Росфинмониторинг Лев Шлосберг партия Яблоко терроризм экстремизм
