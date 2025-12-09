Ozon ограничил доступ несовершеннолетним к покупке конфет с алкоголем
Маркетплейс Ozon принял решение ограничить доступ к продаже конфет с алкоголем для несовершеннолетних пользователей, сообщили РБК в пресс-службе компании. По факту продажи такой продукции инициировали проверку.
«По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей — наш приоритет. Поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних — эти товары на Ozon недоступны для пользователей младше 18 лет», — говорится в сообщении.
Представители Ozon подчеркнули, что на витрине маркетплейса допускается размещать лишь те товары, которые разрешены к реализации российским законодательством.
В настоящее время покупать алкогольную продукцию могут только граждане от 18 лет.
В Госдуме обсуждают введение запрета на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, сообщил в середине ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что продажи подобной продукции в России в последние годы сильно выросли.
По словам Володина, врачи считают, что употребление таких напитков вызывает пристрастие к вкусу алкогольных напитков и формирует нездоровый интерес к нему.
С 1 марта 2025 года в России запрещено продавать детям до 18 лет энергетики. До закрепления запрета на федеральном уровне ограничения на продажу энергетических напитков несовершеннолетним действовали на территории 65 регионов России.
