 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Ozon ограничил доступ несовершеннолетним к покупке конфет с алкоголем

Ozon OZON ₽4 068 +1,79% Купить
Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС
Фото: Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

Маркетплейс Ozon принял решение ограничить доступ к продаже конфет с алкоголем для несовершеннолетних пользователей, сообщили РБК в пресс-службе компании. По факту продажи такой продукции инициировали проверку.

«По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей — наш приоритет. Поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних — эти товары на Ozon недоступны для пользователей младше 18 лет», — говорится в сообщении.

Представители Ozon подчеркнули, что на витрине маркетплейса допускается размещать лишь те товары, которые разрешены к реализации российским законодательством.

В настоящее время покупать алкогольную продукцию могут только граждане от 18 лет.

Мособлдума поддержала запрет продажи алкоголя в магазинах во дворах
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Госдуме обсуждают введение запрета на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, сообщил в середине ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что продажи подобной продукции в России в последние годы сильно выросли.

По словам Володина, врачи считают, что употребление таких напитков вызывает пристрастие к вкусу алкогольных напитков и формирует нездоровый интерес к нему.

С 1 марта 2025 года в России запрещено продавать детям до 18 лет энергетики. До закрепления запрета на федеральном уровне ограничения на продажу энергетических напитков несовершеннолетним действовали на территории 65 регионов России.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Ozon маркетплейс несовершеннолетние алкоголь конфеты
Материалы по теме
В Ozon опровергли списание чаевых без согласия клиента
Общество
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах
Экономика
ФАС заявила о пересмотре Wildberries и Ozon правил для продавцов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 18:27 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 18:27
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 18:56
Насколько сильная магнитная буря накроет Землю. Инфографика Общество, 18:51
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Биржевые цены на серебро впервые в истории превысили $60 за унцию Инвестиции, 18:44
Пять российских судов заметили неподалеку от берегов Исландии Политика, 18:41
«Эффект Долиной». Опасно ли покупать жилье на вторичном рынке? ВидеоПодписка на РБК, 18:39 
«Билайн бизнес» упростил предпринимателям доступ к популярным нейросетям Отрасли, 18:37
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
«Пауза, а не разворот». Когда биткоин прервет затишье Крипто, 18:35
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа Политика, 18:35
Британия ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь» Политика, 18:27
Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы Спорт, 18:25
Мэр Реутова впал в кому после ДТП Общество, 18:25
Путин заявил, что отвоеванные у Украины земли всегда были частью России Политика, 18:23
Почему 70% франчайзи «Маслофф» открывают вторую и третью станцию Отрасли, 18:20