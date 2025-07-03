В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

С соответствующей инициативой выступила сенатор Марина Сидухина. В 2019 и 2021 годах Минздрав предлагал ограничить продажу крепкого алкоголя до 21 года. Однако законопроект не приняли

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет продажи алкоголя для граждан младше 21 года. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Автором законопроекта выступил сенатор Марина Сидухина.

«В целях комплексного правового регулирования обозначенной проблемы предлагается установить ограничение для продажи всех видов алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время покупать алкоголь могут только граждане от 18 лет. Сидухина подчеркнула, что алкоголь оказывается негативное влияние на физическое состояние и способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности.

Она также напомнила о законодательной инициативе Минздрава в 2019 году. Тогда ведомство предложило ограничить продажу крепкого алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5% для лиц младше 21 года.

Как объяснили тогда в Минздраве, употребление спиртных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга, поскольку этот орган окончательно формируется только к 21 году. Кроме того, ведомство оперировало опытом других стран, где возраст продажи спиртного в целом либо крепкого алкоголя повысили до 20 лет либо до 21 года (в случае с США).

Однако против законопроекта выступили Минфин и Минэкономразвития. В Минфине посчитали, что мера окажется неэффективной.

В 2021 году Минздрав снова выступил с аналогичным предложением повысить возраст, с которого можно продавать крепкий алкоголь. Согласно инициативе, соответствующий запрет планировали ввести с 1 марта 2022 года.