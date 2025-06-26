Мособлдума поддержала запрет продажи алкоголя в магазинах во дворах
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в торговых точках во дворах домов в первом чтении приняла Мособлдума, сообщил ее председатель Игорь Брынцалов.
«В первом чтении поддержан законопроект, который ограничит продажу алкоголя в общепите, расположенном в МКД [многоквартирные дома. — Прим. РБК] со стороны двора», — написал он в своем телеграм-канале.
Если нововведения вступят в силу, то с 1 сентября в Московской области точки общепита со входом во дворе смогут продавать алкоголь только с 13:00 до 15:00 мск.
В таких же заведениях со входом со стороны дороги спиртное можно будет продавать с 8:00 до 23:00.
Ограничения коснутся и магазинов в многоквартирных домах. Если вход в магазин расположен со стороны двора, то в нем торговля спиртным будет запрещена полностью. Если со стороны дороги — то только с 8:00 до 23:00.
Законопроект также «пресекает появление псевдокафе в освободившихся после закрытия таких магазинов помещениях», уточнил Брынцалов.
О том, что власти Подмосковья хотят ввести подобные ограничения, губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в середине февраля 2025 года. Он объяснил, что из-за алкомаркетов, которые расположены на первых этажах, во дворах «постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители».
Входы со стороны дворов в Подмосковье имеют более 3400 торговых точек, в которых продают алкоголь, лицензированный для продажи крепкого алкоголя и без лицензии (пиво, сидр, медовуха и т.п.).
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