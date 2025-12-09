Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский — отличный торговец, который уговорил бывшего американского лидера Джо Байдена выделить ему $350 млрд. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Politico.
«Знаете, он [Зеленский] отличный продавец. <...> Он уговорил мошенника Джо Байдена выделить ему $350 млрд. И посмотрите, к чему это привело. Около 25% территории его страны потеряны», — сказал Трамп в интервью.
Американский президент также рассказал, что называет Зеленского Финеасом Тейлором Барнумом, который был шоуменом и предпринимателем в США в XIX веке.
«[Барнум] один из величайших людей на земле. Он мог продать любой продукт в любое время», — отметил Трамп.
Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен, антрепренер и предприниматель XIX века. Известен продвижением мистификаций, а также основанным в 1871 году цирком Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Барнум был мастером рекламы. Его слава связана с умением упаковывать зрелища и продавать публике впечатления через агрессивный и изобретательный пиар, из‑за чего его считают одним из отцов современного шоу-бизнеса и рекламы.
По словам президента США, при первой встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, глава украинского государства заявил, что хочет двух вещей: вернуть Крым и добиться членства Украины в НАТО. Трамп подчеркнул, что украинский президент сказал это «не очень вежливо».
В интервью Politico президент США также отметил красоту полуострова Крым и назвал его «сердцем». По словам Трампа, как риелтор в душе, он думает: «О, Крым такой красивый», глядя на карту.
Кроме того, Трамп заявил, что на Украине нужно провести новые выборы президента. При этом он не исключил, что победу снова одержит Зеленский.
