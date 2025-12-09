 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд

Трамп: Зеленский — торговец, который выманил у Байдена $350 млрд
Финеас Тейлор Барнум
Финеас Тейлор Барнум (Фото: Brady-Handy Photograph Collection / Library of Congress)

Президент Украины Владимир Зеленский — отличный торговец, который уговорил бывшего американского лидера Джо Байдена выделить ему $350 млрд. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Politico.

«Знаете, он [Зеленский] отличный продавец. <...> Он уговорил мошенника Джо Байдена выделить ему $350 млрд. И посмотрите, к чему это привело. Около 25% территории его страны потеряны», — сказал Трамп в интервью.

Трамп призвал к выборам на Украине
Политика
Дональд Трамп

Американский президент также рассказал, что называет Зеленского Финеасом Тейлором Барнумом, который был шоуменом и предпринимателем в США в XIX веке.

«[Барнум] один из величайших людей на земле. Он мог продать любой продукт в любое время», — отметил Трамп.

Финеас Тейлор Барнум — американский шоумен, антрепренер и предприниматель XIX века. Известен продвижением мистификаций, а также основанным в 1871 году цирком Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Барнум был мастером рекламы. Его слава связана с умением упаковывать зрелища и продавать публике впечатления через агрессивный и изобретательный пиар, из‑за чего его считают одним из отцов современного шоу-бизнеса и рекламы.

По словам президента США, при первой встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, глава украинского государства заявил, что хочет двух вещей: вернуть Крым и добиться членства Украины в НАТО. Трамп подчеркнул, что украинский президент сказал это «не очень вежливо».

Трамп назвал переговорную позицию России сильнее украинской
Политика
Дональд Трамп

В интервью Politico президент США также отметил красоту полуострова Крым и назвал его «сердцем». По словам Трампа, как риелтор в душе, он думает: «О, Крым такой красивый», глядя на карту.

Кроме того, Трамп заявил, что на Украине нужно провести новые выборы президента. При этом он не исключил, что победу снова одержит Зеленский.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России
Политика
Трамп заявил, что дни Мадуро сочтены
Политика
Трамп назвал переговорную позицию России сильнее украинской
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 17:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Москвичам пообещали вечерний снегопад Город, 17:01
Reuters узнал о схеме компенсации инвесторам США за счет активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Петросян и Гуменник вошли в число участников ЧР по фигурному катанию Спорт, 16:53
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 16:51
WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building Политика, 16:48
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Федерация отреагировала на заявку россиянина на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 16:46
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ Спорт, 16:36
Госдума уточнила преимущественное право детей-сирот на жилье без очереди Недвижимость, 16:34
ИИ не работает: какие 4 момента упускают из виду при его запуске Образование, 16:32
Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд Политика, 16:26
Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе» Политика, 16:24