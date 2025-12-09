 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Прокуратура обжаловала приговор обвиняемым по делу Ларисы Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор фигурантам по резонансному делу народной артистки Ларисы Долиной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Балашихинского городского суда Московской области.

Согласно материалам суда, апелляционное представление на не вступивший в законную силу приговор было зарегистрировано 8 декабря 2025 года. С какими именно положениями судебного решения не согласна прокуратура, не уточняется.

Певица Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу
Общество
Лариса Долина

Летом 2024 года Долина стала, по ее словам, жертвой мошенников. Как утверждает певица, злоумышленники уговорили ее оформить фиктивную сделку по продаже квартиры в Хамовниках стоимостью более 138 млн руб. под предлогом сохранения права собственности и перевода средств на «безопасный счет».

В результате на скамье подсудимых оказались дропы Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, а также забравшая у артистки деньги Анжела Цырульникова. Фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы, а сделка купли-продажи была признана судом недействительной.

Читайте РБК в Telegram.

Полина Дуганова
Лариса Долина мошенники прокуратура обжалование приговор
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
