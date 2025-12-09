Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20%

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле сейчас нет понимания, как долго будет сохраняться увеличенная до 22% ставка налога на добавленную стоимость (НДС), говорить об этом сейчас преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС — это временная мера. У Пескова спросили, понятно ли, о каком сроке может идти речь.

«Нет, конечно. Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», — ответил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Материал дополняется