Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20%
В Кремле сейчас нет понимания, как долго будет сохраняться увеличенная до 22% ставка налога на добавленную стоимость (НДС), говорить об этом сейчас преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС — это временная мера. У Пескова спросили, понятно ли, о каком сроке может идти речь.
«Нет, конечно. Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», — ответил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили