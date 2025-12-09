В эксплуатацию ввели стартовый стол для тяжелых ракет «Ангара»
На космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара», сообщает пресс-служба Роскосмоса.
«Площадь стартового стола составляет чуть больше 45 тыс. кв. м. В настоящее время он является одним из самых современных и автоматизированных в мире», — говорится в сообщении.
В рамках строительства стартового комплекса «Ангара» также сданы в эксплуатацию еще 37 объектов, включая командный пункт, технологический блок и хранилище кислорода и азота, укрытия для персонала, заправочную эстакаду и перрон взятия проб.
«Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования», — отметили в Роскосмосе.
Руководитель дирекции космодрома Восточный Николай Новиков заявил, что на данный момент введено в эксплуатацию уже 70% сооружений стартового комплекса. Оставшиеся вспомогательные объекты планируется сдать до конца марта 2026 года.
В конце ноября ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» в интересах Минобороны успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты. Они были приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.
До этого, в июне, с космическими аппаратами с космодрома Плесецк стартовала ракета тяжелого класса «Ангара-А5».
