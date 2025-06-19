Ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк

Ракету-носитель «Ангара-А5» запустили с Плесецка в интересах Минобороны

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космическими аппаратами с космодрома Плесецк, рассказало Минобороны в телеграм-канале.

«С космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

В 2024 году 11 апреля состоялся пуск первой тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» на космодроме Восточный. Этому предшествовали две неудачные попытки запуска 9 и 10 апреля. Разгонный блок «Орион», запущенный ракетой «Ангара-А5», доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Это спутник формата Cubesat 3U, он предназначен для отработки элементов служебной платформы.

«Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара». Это первая ракета, которую разработали в России после распада СССР. Ей предстоит заменить «Протон-М». Модификации «Ангары-А5» способны выводить на орбиту до 37 т полезного груза, «Протон» мог поднимать 22 т.