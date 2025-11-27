«Роскосмос» сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза»

По данным «Роскосмоса», было обнаружено повреждение ряда элементов стартового стола. В настоящее время специалисты проводят оценку состояния комплекса, в ближайшее время повреждения будут устранены, сообщила госкорпорация

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

После запуска ракеты к Международной космической станции (МКС) на месте старта были обнаружены повреждения, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

Старт прошел в штатном режиме, как уточнила госкорпорация, «без замечаний». Корабль успешно пристыковался к МКС, а состояние экипажа оценили как хорошее.

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», — говорится в сообщении.

Как объяснила пресс-служба, после пуска могут появляться повреждения, поэтому «в мировой практике обязателен подобный осмотр». В настоящий момент проводится оценка состояния стартового комплекса.

«Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», — добавил «Роскосмос».

Ранее днем 27 ноября ракету «Союз-2.1А» запустили с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами, которые летят на МКС.

Video

В экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Полет на МКС продлился около трех часов. Стыковка прошла успешно. После стыковки космический корабль будет находиться на орбите в течение 242 дней.

Астронавт NASA отправляется на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США, подписанного в 2022 году. Документ предусматривал, что с 2022 по 2024 год три российских космонавта отправятся на американских кораблях Crew Dragon, а столько же американских астронавтов — на российских кораблях «Союз МС». Позднее соглашение было продлено до 2025 года.