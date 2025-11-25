Ракета «Ангара» вывела на орбиту спутники Минобороны
Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны, сообщила пресс-служба военного ведомства.
«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.
Бортовые системы космических аппаратов работают в штатном режиме, с ними установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
После старта ракета была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова.
Пуск «Ангары» был осуществлен во вторник, 25 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Запуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в Минобороны.
