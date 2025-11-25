 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Ракета «Ангара» вывела на орбиту спутники Минобороны

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.

Бортовые системы космических аппаратов работают в штатном режиме, с ними установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

После старта ракета была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова.

Ракета «Ангара» со спутниками Минобороны стартовала с Плесецка
Политика
Фото:Минобороны России / РИА Новости

Пуск «Ангары» был осуществлен во вторник, 25 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Запуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в Минобороны.

Теги
Плугина Ирина
Минобороны Ракета-носитель "Ангара" спутники целевая орбита
