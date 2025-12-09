 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по Украине словом «молодец»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовал переговорный процесс по Украине и положительно оценил роль американского лидера Дональда Трампа в переговорах, сообщает БелТА.

«Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут», — заявил Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Белорусский президент добавил, что по этому поводу можно «куролесить и говорить что угодно», но с ролью американской стороны в мирных переговорах поспорить сложно.

Зеленский заявил, что видение мира Трампом отличается от украинского
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Трамп располагает инструментами давления на Киев и Москву и способен продвинуть стороны к мирному соглашению по Украине, заявил во вторник, 9 декабря, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, Вашингтон достиг заметного прогресса в переговорах, однако дальнейшие шаги потребуют сложных решений с обеих сторон. Уитакер также отметил, что Трамп может отказаться от сделки, если сочтет ее недостижимой.

По данным Axios, администрация США усиливает давление на украинского президента Владимира Зеленского, добиваясь согласия Киева на обновленный американский мирный план. Новая версия документа предполагает более жесткие условия для Украины, включая требования, связанные с территориальными вопросами и контролем над Запорожской АЭС.

Зеленский накануне заявил, что Украина совместно с европейскими партнерами готовит собственный вариант мирного плана и намерена представить США его обновленную редакцию, из которой исключены предложения, неприемлемые для Киева. Одной из ключевых тем остается вопрос территорий, по которому позиции Киева и Вашингтона существенно расходятся.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что территории Донбасса, по его оценке, перейдут под контроль Москвы в любом случае — военным или иным путем.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Александр Лукашенко переговоры Украина
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
