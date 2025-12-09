 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

СВР предупредила о новой схеме в Киеве для воровства денег Запада

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские чиновники совместно с рядом европейских коллег и бизнесменов подготовили схему закупок по завышенным ценам артиллерийских боеприпасов для ВСУ в рамках «чешской снарядной инициативы», сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, польская посредническая компания PHU Lechmar должна закупать боеприпасы в странах Восточной Европы и Глобального Юга за сумму до 1 тыс. долларов за единицу, менять маркировку и передавать их Украине под видом польской продукции стоимостью 5 тыс. долларов за штуку.

Оплату таких поставок, как утверждается, будут осуществлять Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные государства. В сообщении также говорится, что финансовые «откаты» ответственным лицам предусмотрены.

Служба отмечает, что PHU Lechmar ранее привлекала внимание общественности из-за подозрений в выводе за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной для украинских силовых ведомств. К услугам компании обращались лица, связанные с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и «другие представители коррупционной группировки Миндича — [Владимира] Зеленского».

В Киеве сообщили, что США используют дело Миндича для уступок Украины
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;и Дональд Трамп

Расследование НАБУ ранее выявило, что в госкорпорации «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным следствия, организатором схемы являлся бывший бизнес-партнер Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. В тот же день у него дома прошли обыски. Сам бизнесмен успел покинуть страну.

В ноябре Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз на фоне расследования дела Миндича хочет получить от Украины гарантии насчет расходования финансовой помощи, которую он предоставит в будущем. В том же месяце Венгрия отказалась финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
СВР Украина Европа вооружение воровство
