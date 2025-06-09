В Чебоксарах предприятие приостановило работу после падения дронов
На предприятии ВНИИР в Чебоксарах приостановили производство из-за падения двух беспилотников, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
«Принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — написал Николаев.
Еще по одному дрону упали в Чебоксарском и Красноармейском муниципальных округах за пределами населенных пунктов, уточнил глава региона.
Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством (ВНИИР) работает в Чебоксарах с 1994 года. Компания объединяет ряд электротехнических и машиностроительных предприятий.
Институт выпускает системы релейной защиты и автоматизированного управления подстанций, а также электротехническое оборудование.
В Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь сбили в российских регионах 49 украинских беспилотников. Больше всего дронов перехватили в Курской и Нижегородской областях — по 13. По девять БПЛА уничтожили в Воронежской и Орловской областях, по два — в Брянской области и Чувашии. Еще один сбили в Белгородской области.
На фоне ударов беспилотников в аэропортах четырех городов России на несколько часов ограничивали прием и отправку самолетов.
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