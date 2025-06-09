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Военная операция на Украине ,  
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В Чебоксарах предприятие приостановило работу после падения дронов

В Чебоксарах предприятие ВНИИР приостановило работу после падения дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

На предприятии ВНИИР в Чебоксарах приостановили производство из-за падения двух беспилотников, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников», — написал Николаев.

Еще по одному дрону упали в Чебоксарском и Красноармейском муниципальных округах за пределами населенных пунктов, уточнил глава региона.

Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством (ВНИИР) работает в Чебоксарах с 1994 года. Компания объединяет ряд электротехнических и машиностроительных предприятий.

Институт выпускает системы релейной защиты и автоматизированного управления подстанций, а также электротехническое оборудование.

Украинские дроны атаковали Чувашию
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Фото:сайт "АБС Электро"

В Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь сбили в российских регионах 49 украинских беспилотников. Больше всего дронов перехватили в Курской и Нижегородской областях — по 13. По девять БПЛА уничтожили в Воронежской и Орловской областях, по два — в Брянской области и Чувашии. Еще один сбили в Белгородской области.

На фоне ударов беспилотников в аэропортах четырех городов России на несколько часов ограничивали прием и отправку самолетов.

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Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Чувашия беспилотники Чебоксары
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