Генпрокурор назвал самые необычные взятки в России
Среди необычных предметов, которые использовались в качестве взяток, числятся дорогое массажное кресло, винный холодильный шкаф и ортопедический матрас. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный прокурор России Александр Гуцан.
Он отметил, что в этом нет ничего удивительного, поскольку предметом подкупа может служить все, что востребовано в конкретный момент.
Согласно приведенным генпрокурором данным, в текущем году число коррупционных преступлений в России превысило средний показатель за последние пять лет и составило более 36 тыс. Средняя сумма взятки по выявленным фактам получения и дачи, по словам Гуцана, составила около 1 млн руб.
В июне Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России. Из них следует, что в первом квартале 2025 года было выявлено на 24% больше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период 2024-го, — 15 458 преступлений против 12 466 соответственно.
Рост выявления правонарушений, связанных с коррупцией, привел к увеличению доли таких преступлений в общем числе зарегистрированных — в первом квартале доля составила 3,2% (в первом квартале 2024 года — 2,6%, всего в 2024-м — 2%, а в 2023 году — 1,9%).
Как сообщил в статье для РБК глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, в России за январь—сентябрь 2025 года подразделения СК возбудили более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям, что на 16% превысило показатель за аналогичный период 2024-го.
