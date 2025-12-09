 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Генпрокурор назвал популизм недопустимым в борьбе с коррупцией

Гуцан: популизм и фиктивный рост показателей недопустимы в борьбе с коррупцией
Популизм и искусственный рост показателей в борьбе с коррупцией недопустимы, заявил Гуцан. По его мнению, начинать следует с исключения «коррупциогенных» факторов из законодательства
Александр Гуцан
Александр Гуцан (Фото: Global Look Press )

В борьбе с коррупцией недопустимы популизм и «искусственное наращивание показателей», заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан в интервью ТАСС.

Генпрокурор отметил, что роль прокуратуры в этой сфере «многогранна»: от надзора за исполнением законов до защиты прав участников уголовного производства по антикоррупционным делам, международного сотрудничества и «иных направлений, реализация которых в совокупности приводит к достижению поставленных целей».

«Начинать здесь следует с наведения порядка в правовом поле», — считает Гуцан.

Глава СК предложил расширить применение конфискации в делах о коррупции
Политика
Александр Бастрыкин

По мнению генпрокурора, в отличие от федерального законодательства в региональных и местных нормативных правовых актах остаются лазейки для «нечистоплотных чиновников», которые необходимо устранять. Он рассказал, что ежегодно по протестам прокуроров изменяется или отменяется порядка 30–40 тыс. незаконных правовых актов в сфере противодействия коррупции, большинство связано с прохождением муниципальной службы.

Перед прокурорами стоит задача повысить качество нормотворчества еще на стадии разработки законопроектов, сообщил Гуцан. По его словам, за текущий год по требованию прокуроров из почти 20 тыс. действующих и разрабатываемых нормативных актов исключили 24 тыс. «коррупциогенных факторов».

Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток «прятать наворованное»
Политика
Александр Бастрыкин

Как рассказал Гуцан, за 2025 год зарегистрировано более 36 тыс. преступлений коррупционной направленности, в то время как за последние пять лет средний показатель составлял 35 тыс. «Большинство из них связаны со взяточничеством и коммерческим подкупом, мошенничеством, растратой, злоупотреблением и превышением служебных полномочий. К уголовной ответственности привлечено порядка 17 тыс. человек», — добавил генпрокурор, призвав при этом не судить о реальном состоянии преступности и эффективности мер только по цифрам.

По словам Гуцана, средний размер взяток в России составляет около 1 млн руб. Чаще всего их дают и берут наличными, однако нередки случаи подкупа дорогими подарками — автомобилями, часами, ювелирными изделиями. Встречаются и факты предоставления разных услуг в качестве взяток, например проведение ремонта и строительства недвижимости, оплата туристических путевок.

«В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса», — добавил Гуцан.

По мнению генпрокурора, конфискация имущества служит одной из важных мер в борьбе с коррупционерами наряду с контролем за их имущественным положением. Гуцан заявил, что по его поручению проводится анализ судьбы изъятого в доход государства имущества. «Убежден, что изымаемые средства как у коррупционеров, так и у любых других преступников должны работать на реализацию государственных интересов и иметь социальную направленность», — подчеркнул генпрокурор.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в статье для РБК раскрыл, что в 2025 году по инициативе следователей в рамках коррупционных дел было арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на четверть превышает прошлогодние показатели. Кроме того, фигуранты добровольно передали имущество, деньги и ценности на 4,7 млрд руб. после начала уголовного преследования.

Бастрыкин сообщил, что на рассмотрение в правительство направлен законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, причастных к любым коррупционным преступлениям, и расширить применение конфискации.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Гуцан борьба с коррупцией взятки мошенничество злоупотребление полномочиями
Александр Гуцан фото
Александр Гуцан
генпрокурор России
6 июля 1960 года
