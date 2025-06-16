Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России

В первом квартале выявлено почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем за такой же период прошлого года. Как изменились коррупционные дела, какую долю занимают взятки и сколько денег возвращают — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

В первом квартале 2025 года было выявлено почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем в первом квартале 2024-го, сообщили РБК в Генпрокуратуре.

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Если в первом квартале 2024 года было выявлено 12 466 таких преступлений, то в первом квартале этого года — 15 458 (больше на 24%).

Всего за 2024 год было выявлено 38,5 тыс. коррупционных преступлений, а в 2023-м — 36,4 тыс. Рост составил 5,7%.

Рост выявления коррупционных преступлений привел к увеличению доли таких преступлений в общем числе зарегистрированных — в первом квартале доля составила 3,2% (в первом квартале 2024 года — 2,6%, всего в 2024-м — 2%, а в 2023 году — 1,9%).

Как в России брали взятки

Согласно статистике последних лет, больше половины коррупционных преступлений — это взятки: в 2023 году они составили чуть больше половины (55,7%), а в 2024-м — 60,3%.

В первом квартале 60,9% всех зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности — это взятки, количество которых возросло на 29%, с 7300 до 9418 преступлений (в 2024 году — на 14,6%, с 20 279 в 2023-м до 23 240 в 2024-м), следует из материалов Генпрокуратуры.

При этом доля мелкого взяточничества сократилась. В прошлом дела по этой категории использовались для раздувания показателей в сфере борьбы с коррупцией, обратили внимание в Генпрокуратуре. Но «последовательные усилия прокуроров, в том числе координационного характера, привели в сторону ощутимого повышения качества документируемых фактов взяточничества (в значительном и выше размерах)», сообщили в ведомстве.

Так, если в 2017 году доля выявленных случаев мелкого взяточничества составляла около половины (48,2%) от общего числа всех преступлений, связанных со взяточничеством, то по итогам 2024 года доля мелкого взяточничества сократилась до трети (27%), а в первом квартале 2025 года — до 20,3%. При этом в абсолютных цифрах в первом квартале 2025 года в ведомстве отметили рост выявляемости мелких взяток почти на треть.

«Вся статистика взяточничества весьма условная. Ни взяткодатель, ни взяткополучатель не заинтересованы в поимке. Поэтому взятки и отличаются высокой степенью латентности. Цифры говорят, что на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти», — отмечал в интервью ТАСС в конце 2024 года генеральный прокурор Игорь Краснов.

Число пресеченных случаев получения взятки в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом предыдущего возросло на 25,9% (с 2707 до 3409) и превысило количество зарегистрированных фактов дачи взятки на 549 преступлений.

По статье о получении взятки (ст. 290 УК) в 2024 году выявлено 7610 преступлений — это почти на треть больше, чем в 2023 году (5960 преступлений). По статье о даче взятки (ст. 291 УК) в 2024 году выявили 6749 преступлений (рост по сравнению с предыдущим годом составил 19,3%).

Коррупционных преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, в первом квартале этого года было зарегистрировано почти вполовину больше, чем в первом квартале 2024-го (этот показатель вырос на 46,5%, с 1102 до 1614 случаев).

Больше выявили и коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере либо причинивших крупный и особо крупный ущерб, — на 65,7% (рост с 2254 в первом квартале 2024 года до 3735 в первом квартале этого года).

Взыскания с коррупционеров

За первый квартал этого года к ответственности были привлечены 5478 коррупционеров (в первом квартале 2024 года — 4856). Всего за прошлый год таких было 18 360 человек, а в 2023-м — 17 658.

Как изымают имущество коррупционеров Среди осужденных в этом году — бывший замначальника Управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили. Его обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК по факту получения взяток на 12,7 млн руб. от начальника 36-го специального управления МЧС по Алтайскому краю Виктора Великодного. По версии следствия, Даудашвили получал взятки за покровительство по службе. Суд приговорил Даудашвили к 15 годам заключения со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 63,5 млн руб. Еще до вынесения приговора Генпрокуратура предъявила к Даудашвили антикоррупционный иск, так как было установлено, что он за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел в Москве, Московской области и Сочи 11 объектов недвижимости, три автомобиля и ценные бумаги общей стоимостью свыше 73 млн руб. По данным прокуратуры, чиновник создал юридическое лицо и зарегистрировал ИП на номиналов и получил незаконный доход в размере 25 млн руб. Защита Даудашвили указывала, что под арест попала также недвижимость родителей Даудашвили, которая фактически не принадлежит ему, а только входит в наследственную массу. Генпрокуратура в суде доказала, что фактическим владельцем имущества является Даудашвили, Коптевский суд Москвы удовлетворил иск об обращении имущества и денег на сумму более 105 млн руб. в доход государства. Великодный стал также фигурантом дела о хищении из бюджета более 700 млн руб. под видом оказания дополнительной материальной помощи сотрудникам, премирования и надбавок, а также фиктивного трудоустройства. Генпрокуратура предъявила к нему антикоррупционный иск на общую сумму более 400 млн руб., который суд удовлетворил, и решение вступило в законную силу. В мае Генпрокуратура потребовала изъять активы семьи бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его сестры, депутата Госдумы Виктории Николаевой («Единая Россия»). Также в мае суд удовлетворил иск о взыскании в доход государства более 16 млрд руб. коррупционных активов бывших чиновников Камчатского края, в том числе экс-зампреда регионального правительства Юрия Зубаря. 16 мая Генпрокуратура обратилась в суд с иском об истребовании в собственность государства здания Дворца культуры им. Кирова — памятника архитектуры, расположенного на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В качестве третьих лиц привлечены собственники Дворца культуры им. Кирова братья Алексей и Денис Семеновы. Ленинградская федерация профсоюзов продала им здание в 2019 году. Эту сделку прокуратура также оспаривает и называет фиктивной, а самих бизнесменов — недобросовестными собственниками. Также 16 мая Фрунзенский суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску заместителя генерального прокурора к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» — Кириллу Селезневу и Алексею Митюшову. Ответчики «получали доступ к акциям и долям в ряде компаний коррупционным способом», отмечали в Генпрокуратуре. В доход государства были обращены зарегистрированные на них компании и недвижимость. В апреле суд взыскал в доход государства акции «Вектор Рейл» и ее структур, включая ж/д оператора «СГ-Транс», а также более 30 млрд руб., которые, по данным Генпрокуратуры, бизнесмен Алексей Тайчер и семья бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева вывели из структур железнодорожной госкомпании. В феврале Кунцевский суд Москвы изъял имущество обвиняемого во взятках бывшего главы ФГБУ «Госсорткомиссия» (структура Минсельхоза) Михаила Александрова и его близких почти на 240 млн руб. Сейчас в суде находится иск Генпрокуратуры на 185 млн руб. к бывшему заместителю начальника ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко, курировавшему строительство следственного изолятора «Кресты». Он осужден на 18-летний срок лишения свободы за взятки в особо крупном размере и организацию убийства своего подчиненного. Ранее суд удовлетворил иск об обращении в доход государства незаконно полученных бывшим заместителем начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергеем Симоненко имущества и денег на сумму около 360 млн руб. К руководителям подразделений по борьбе с экономической преступностью и коррупцией УМВД России по Москве Александру Басову, Новосибирской области Владимиру Вялкову и Новосибирску Андрею Хомину Генпрокуратура подала иски о взыскании имущества, приобретенного за счет средств от коррупционной деятельности на общую сумму более 380 млн руб. Ежегодно по материалам прокурорских проверок возбуждается в среднем около 3 тыс. уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, следует из материалов ведомства.

В России за пять лет с коррупционеров взыскали денежные средства и имущество почти на 800 млрд руб., заявлял в декабре 2024 года генпрокурор Игорь Краснов.

«Уже не первый год стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей превышает размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями», — отмечают в ведомстве. В 2024 году сумма ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, составила 30,4 млрд руб. Добровольно погашен ущерб в размере 5,4 млрд руб., изъято или арестовано по этим делам имущество на 36,4 млрд руб.