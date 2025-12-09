Число прекративших полеты аэропортов выросло до семи
В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Такие же ограничения действуют для воздушных гаваней Краснодара, Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса и Тамбова.
В нескольких регионах России объявлена беспилотная опасность. Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о тревоге. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также написал, что на территории региона введен режим воздушной опасности.
