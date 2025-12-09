 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число прекративших полеты аэропортов выросло до семи

Росавиация: аэропорт Калуги ограничил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Такие же ограничения действуют для воздушных гаваней Краснодара, Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса и Тамбова.

Шестой аэропорт ограничил полеты
Политика

В нескольких регионах России объявлена беспилотная опасность. Так, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о тревоге. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также написал, что на территории региона введен режим воздушной опасности.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Калуга аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
В трех аэропортах Северного Кавказа ограничили полеты
Политика
В аэропортах Краснодара и Волгограда ограничили полеты
Политика
Шестой аэропорт ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 04:46 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 04:46
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Польша ответила Зеленскому после решения президента не ехать в Киев Политика, 05:01
Большинство россиян решили не продлевать 12-дневные каникулы в Новый год Общество, 05:00
Число прекративших полеты аэропортов выросло до семи Политика, 04:41
Politico узнало об отказе Японии конфисковать активы России по плану ЕС Политика, 04:14
Зеленский заявил о «скоординированных позициях» с главами ЕК и НАТО Политика, 04:11
Шестой аэропорт ограничил полеты Политика, 03:54
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Times узнала, когда ЕС огласит решение по конфискации активов России Политика, 03:34
Израиль нанес новый удар по Ливану Политика, 03:13
Фон дер Ляйен призвала ускорить конфискацию российских активов Политика, 02:55
Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении» Политика, 02:23
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью посла России в КНДР Политика, 02:11
Путин обновил состав СПЧ Политика, 01:44