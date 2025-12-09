Зеленский заявил о «скоординированных позициях» с главами ЕК и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главами Европейского совета и Европейской комиссии, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.
Переговоры прошли 8 декабря в Брюсселе.
«Хорошая и продуктивная встреча», — написал в телеграм-канале глава украинского государства.
Зеленский сообщил, что на встрече рассказал партнерам о взаимодействии Киева с Вашингтоном по поводу мирного урегулирования и гарантий безопасности. Стороны также обсудили инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и репарационный кредит.
По словам Зеленского, стороны "скоординировали позиции" по всем вопросам и действуют «согласованно и конструктивно».
3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет активов России. Страны ЕС должны будут выделить средства, чтобы гарантировать выплату Украине кредита на €210 млрд. Наибольшая сумма — €52 млрд — придется на долю ФРГ, сообщило Politico.
Схема закупок странами НАТО американского оружия для Украины PURL была согласована в июле. Президент США Дональд Трамп анонсировал ее на встрече с Рютте. В соответствии с этой схемой каждый месяц украинская сторона составляет список необходимого оружия, которое производится исключительно в США, а затем европейцы его закупают.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили