Военная операция на Украине
0

Зеленский заявил о «скоординированных позициях» с главами ЕК и НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главами Европейского совета и Европейской комиссии, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

Переговоры прошли 8 декабря в Брюсселе.

«Хорошая и продуктивная встреча», — написал в телеграм-канале глава украинского государства.

Фон дер Ляйен призвала ускорить конфискацию российских активов
Политика

Зеленский сообщил, что на встрече рассказал партнерам о взаимодействии Киева с Вашингтоном по поводу мирного урегулирования и гарантий безопасности. Стороны также обсудили инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и репарационный кредит.

По словам Зеленского, стороны "скоординировали позиции" по всем вопросам и действуют «согласованно и конструктивно».

3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет активов России. Страны ЕС должны будут выделить средства, чтобы гарантировать выплату Украине кредита на €210 млрд. Наибольшая сумма — €52 млрд — придется на долю ФРГ, сообщило Politico.

Схема закупок странами НАТО американского оружия для Украины PURL была согласована в июле. Президент США Дональд Трамп анонсировал ее на встрече с Рютте. В соответствии с этой схемой каждый месяц украинская сторона составляет список необходимого оружия, которое производится исключительно в США, а затем европейцы его закупают.

Софья Полковникова
Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен НАТО Евросоюз
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
