Зеленский заявил о «скоординированных позициях» с главами ЕК и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главами Европейского совета и Европейской комиссии, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

Переговоры прошли 8 декабря в Брюсселе.

«Хорошая и продуктивная встреча», — написал в телеграм-канале глава украинского государства.

Зеленский сообщил, что на встрече рассказал партнерам о взаимодействии Киева с Вашингтоном по поводу мирного урегулирования и гарантий безопасности. Стороны также обсудили инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и репарационный кредит.

По словам Зеленского, стороны "скоординировали позиции" по всем вопросам и действуют «согласованно и конструктивно».

3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счет активов России. Страны ЕС должны будут выделить средства, чтобы гарантировать выплату Украине кредита на €210 млрд. Наибольшая сумма — €52 млрд — придется на долю ФРГ, сообщило Politico.

Схема закупок странами НАТО американского оружия для Украины PURL была согласована в июле. Президент США Дональд Трамп анонсировал ее на встрече с Рютте. В соответствии с этой схемой каждый месяц украинская сторона составляет список необходимого оружия, которое производится исключительно в США, а затем европейцы его закупают.