Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф, наложенный Европейской комиссией на платформу X, и заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении». Об этом он заявил на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.

Трамп назвал назначение штрафа неприятным и добавил: «Европа должна быть очень осторожна».

Президент США выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС.

«Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», — заявил Трамп.

Материал дополняется