Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении»
Президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф, наложенный Европейской комиссией на платформу X, и заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении». Об этом он заявил на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.
Трамп назвал назначение штрафа неприятным и добавил: «Европа должна быть очень осторожна».
Президент США выразил беспокойство из-за политического курса, которого придерживаются страны ЕС.
«Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», — заявил Трамп.
Материал дополняется
