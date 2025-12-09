Путин обновил состав СПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Документ размещен на портале правовых актов.

В состав Совета включены новые члены:

председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова,

советник председателя правления некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко,

ректор МПГУ Алексей Лубков,

председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Одновременно из состава Совета исключены исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно), председатель правления общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов, директор АНО «Авторский психологический центр «Мир семьи» Ирина Киркора, бывший директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман Романов и председатель правления Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.

Указ также исключает из положения о Совете должность «заместителя председателя Совета» (ее занимала Киркора), уточняет порядок ведения заседаний (ими руководит председатель, а при его отсутствии — ответственный секретарь), а также устанавливает, что переписку от имени Совета подписывает председатель.

Указ вступает в силу со дня подписания.