Глава СПЧ предложил ввести учет вернувшихся с фронта экс-заключенных

Валерий Фадеев считает, что власти должны вступить в контакт с бывшими заключенными, осужденными по «тяжелым» статьям, которые возвращаются с военной операции. Глава СПЧ при этом не поддержал идею обязательной диспансеризации

Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в интервью РБК предложил ввести учет вернувшихся с фронта экс-заключенных. Он отметил, что пока это предложение не находит поддержки. Фадеев объясняет это тем, что «возможно, никому не хочется за это браться».

Он уверен, что возвращающиеся из зоны военной операции люди, которые были осуждены за тяжкие преступления, должны становиться на учет. «Здесь нет ущемления прав. Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ним в контакт, не нарушая их права. Это же люди с войны возвращаются, и непростые люди, понимаете? Надо обязательно начать с ними взаимодействовать», — подчеркивает Фадеев.

«Что касается пробации: вот сейчас даже за мягкий вариант, без людей, которые ушли на СВО, будучи осужденными за тяжкие преступления, и то, в общем, органы власти не очень хотят браться. Во многих регионах они пытаются возложить это на НКО. Вы активисты, вы этим и занимайтесь, говорят. Но активисты одни не справятся. Это тяжелая работа. Где-то есть положительные примеры, но в целом, нет», — говорит глава СПЧ.

При этом он выступает против обязательной полной или психологической диспансеризации для всех военных, вернувшихся с фронта: «Одно дело — недавний заключенный по тяжелым статьям, а другое дело — военный». Не следует здесь проявлять активность, считает Фадеев.

«Мы же не можем ни в чем не подозреваемых людей обязывать заставлять что-то делать. Когда речь идет о тяжких преступлениях, у всех нас ощущение, как он же не отсидел, ушел на войну. Все же помнят об этом, все знают, особенно жители того населенного пункта, куда он вернулся. А когда нет таких «отягчающих» обстоятельств, ну зачем мы будет заставлять этих людей? Они свободные люди. Если проблемы могут возникнуть в семье, значит, должно быть место, куда, например, может прийти жена. Такие места надо создавать, и они создаются», — заявил глава Совета по правам человека.

В октябре Минюст предложил для общественного обсуждения проект закона, предусматривающий право на пробацию (ресоциализацию) осужденных, принявших участие в военной операции на Украине. Обратиться с заявлением о применении пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы, предусмотрено законопроектом. По уважительной причине заявление можно будет подать и позже, указано в проекте документа. После обращения бывшему осужденному должны составить индивидуальную программу, направленную на восстановление социальных связей. Ему также могут помочь с получением документов, поиском работы или варианта продолжения образования, а также оформить пособие по безработице, пенсию.

С начала военной операции в феврале 2022 года были сообщения о преступлениях, совершенных вернувшимися с фронта бывшими заключенными. Так, бывший заключенный и боксер Илья Канахин из Саратовской области, дважды осужденный за убийство и заключивший после этого контракт на военную службу, летом прошлого года был приговорен по делу об убийстве 26-летней девушки, сообщала прокуратура региона. В октябре он погиб в ДНР, сообщал «Вольск.ру». В 2024 году Оренбургский суд приговорил бывшего участника военных действий на Украине Руслана Магдиева к семи годам колонии за убийство по неосторожности посетителя кафе «Мечта» в Орске. В зону военных действий осужденный попал из колонии в Сегеже, где отбывал срок за убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу.