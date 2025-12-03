Глава СПЧ назвал провокацией намазы в метро
Совершение намаза в метро, или водителями во время работы в общественном транспорте — недопустимо, это провокация, заявил в интервью РБК председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«Когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама. Это провокация», — сказал Фадеев. По его оценке, это попытка спровоцировать «не очень грамотных людей именно в эту минуту начинать молиться» и использовать их «для достижения каких-то политических целей». Бороться с такими инцидентами, по мнению главы СПЧ, необходимо просвещением, которым должны заниматься исламские деятели.
Изучив «руководящие документы» ислама, Фадеев пришел к выводу, что четкого, до минуты, времени совершения молитв нет. «Если мусульманин не успел совершить молитву в положенное время, он может совершить ее позже. Вовсе не предполагается, что хирург должен бросать операцию и совершать намаз. Не предполагают это никакие установки мусульманские», — уверен он. Случаи, когда врач останавливал операцию, неизвестны, но при этом «в интернете полно информации», как останавливают автобус и совершают молитву, рассказал Фадеев. «Это неправильно. И молиться в метро на грязном полу, извините, я не мусульманин, но скажу, что это неправильно», — добавил он.
В апреле этого года Савеловский суд Москвы на 30 тыс. руб. оштрафовал двоих мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе метро. Также в апреле на станции московского метро «Таганская» мужчина совершил намаз. Проходивший мимо мужчина, в ответ, остановился и прочитал молитву «Отче наш». В конце марта стало известно об увольнении водителя пассажирского автобуса во Владивостоке, совершившего намаз на проезжей части в центре города.
В 2021 году главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов говорил, что молитва в общественных местах — это вынужденность, вызванная отсутствием в городе достаточного количества молельных помещений. Тогда же он сообщил о том, что ведутся переговоры об открытии молельных комнат в московском метро. При этом заместитель главы Духовного собрания мусульман России Денис Мустафин четыре года назад обращал внимание на то, что совершение намазов в московском метро недопустимо, так как это запрещено российским законодательством.
