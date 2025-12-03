 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Глава СПЧ назвал анекдотичным ковидный запрет на массовые мероприятия

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Пандемия коронавируса
Запрет массовых мероприятий в регионах из-за введенных еще в пандемию ограничений сейчас выглядит анекдотичным, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Запрет массовых мероприятий под предлогом ковидных ограничений выглядит «анекдотично», сказал в интервью РБК председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Такие ограничения далеко не везде. В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но в целом это, конечно, выглядит анекдотично», — сказал он.

Фадеев — РБК: «Человек что-то прочитал — это не повод тащить в кутузку»
Политика
Валерий Фадеев

В 2023 году партия «Новые люди» направила вице-премьеру Татьяне Голиковой просьбу рекомендовать регионам снять коронавирусные ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий.

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 в мае 2023-го, напомнил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Сохраняющиеся запреты мешают проведению предвыборной агитации в ходе избирательной кампании, указывал он.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
При участии
Анастасия Серова, Мария Лисицына
Валерий Фадеев COVID-19 массовые мероприятия запрет митинг
Владислав Даванков фото
Владислав Даванков
политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
Борис Надеждин фото
Борис Надеждин
политик
26 апреля 1963 года
Материалы по теме
Во Владивостоке люди вышли на митинг против новых ставок утильсбора
Политика
В Калуге выявили самый длительный случай заражения ковидом
Общество
Тренер заявил о значительном улучшении состояния Большунова после ковида
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 08:18 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 08:18
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Глава СПЧ назвал анекдотичным ковидный запрет на массовые мероприятия Политика, 08:29
Nvidia вложила $1 млрд в Nokia. Чем ее заинтересовал гибнущий бизнесПодписка на РБК, 08:25
Рубио назвал нереалистичной поддержку Киева на протяжении всего конфликта Политика, 08:14
Похож значит виновен. Как поиск «русского следа» осложнил бизнес в ЕвропеПодписка на РБК, 08:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:08
Глава СПЧ назвал идею «Русской общины» «принижением исторического народа» Общество, 08:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Фадеев — РБК: «Человек что-то прочитал — это не повод тащить в кутузку» Политика, 08:00
Власти Малайзии вновь возобновят поиски пропавшего 11 лет назад Boeing Политика, 07:53
Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше ста дронов ВСУ Политика, 07:32
В Москве спрогнозировали туман третий день подряд Общество, 07:32
«Спрос превысил предложение». Кому стоит купить юаневые ОФЗ и какие рискиПодписка на РБК, 07:30
Рынок акций упал на результатах переговоров России и США Инвестиции, 07:27
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25