Глава СПЧ назвал анекдотичным ковидный запрет на массовые мероприятия
Запрет массовых мероприятий под предлогом ковидных ограничений выглядит «анекдотично», сказал в интервью РБК председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
«Такие ограничения далеко не везде. В большинстве регионов, если местная бюрократия не хочет допустить какой-нибудь акции, она не ссылается на это. Но в целом это, конечно, выглядит анекдотично», — сказал он.
В 2023 году партия «Новые люди» направила вице-премьеру Татьяне Голиковой просьбу рекомендовать регионам снять коронавирусные ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий.
Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 в мае 2023-го, напомнил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Сохраняющиеся запреты мешают проведению предвыборной агитации в ходе избирательной кампании, указывал он.
