Госдума приняла закон о поэтапном повышении НДС до 22%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла закон о поэтапном повышении НДС с 20 до 22% в 2026 году. При этом сохранится льготная ставка в 10% для значимых товаров.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс России. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка — продукты питания, лекарства, товары для детей, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.

Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах на 4,423 трлн руб.: в 2026 году — 1,187 трлн руб., в 2027 году — 1,559 трлн руб., а в 2028 году — 1,677 трлн руб.

О планах повышения НДС до 22% в 2026 году Минфин сообщил в конце сентября. В ведомстве пояснили, что дополнительные поступления в бюджет благодаря росту ставки НДС будут направлены на обеспечение обороны и безопасности страны.

В Центробанке подчеркнули, что будут отслеживать «краткосрочные вторичные эффекты» от повышения НДС и его влияние на инфляционные ожидания. В более отдаленном будущем рост этого показателя поспособствует снижению бюджетного дефицита, считает заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов.

Президент Владимир Путин отмечал, что повышение налога на добавленную стоимость до 22% отразится на экономике — это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству — по расходам бюджета. «Важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики», — добавил российский лидер.

В 2025 году, согласно летним поправкам в бюджет, НДС принесет в казну 15,7 трлн руб. В 2026 году этот объем должен был бы увеличиться почти до 17 трлн руб. только исходя из номинального роста ВВП. Исходя из арифметического повышения ставки дополнительные поступления могут превысить 1 трлн руб. в будущем году.